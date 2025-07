Estava praticamente tudo certo na negociação entre Grêmio e Juventude por Caíque. O Tricolor Gaúcho pagaria R$ 7 milhões, e cederia, por empréstimo, o lateral esquerdo Luan Cândido ao Alviverde da Serra Gaúcha. Porém, o volante de 29 anos foi reprovado em exames médicos realizados pelo Imortal no último sábado (28), em Porto Alegre, e o negócio caiu.

Em manifestações oficiais, no início da tarde desta terça-feira (1º), Juventude e Caíque garantiram que o volante reúne plenas condições físicas e clínicas para jogar. Tanto é que, desde que retornou aos gramados, no dia 5 de maio, após se recuperar de grave lesão ligamentar no joelho, sofrida em agosto de 2024, o meio-campista atuou normalmente em cinco partidas do Campeonato Brasileiro.

Para ratificar isso, aconselhado por seu staff, Caíque procurou, por conta, um médico especialista de Curitiba, que é referência em medicina esportiva. Os exames realizados na capital do Paraná confirmaram que não há qualquer impedimento clínico para que o volante jogue profissionalmente.

Após a polêmica, Caíque foi reintegrado ao elenco do Juventude, e fica à disposição do técnico Cláudio Tencati para a sequência da temporada. Em publicação no Instagram, o volante garante foco total no Alviverde, a quem garante ter "respeito, carinho imenso e gratidão".

Nota oficial do Juventude

"O Esporte Clube Juventude vem, por meio desta nota, manifestar-se a respeito das informações publicamente veiculadas nos últimos dias sobre a reprovação do atleta Caíque em exames médicos realizados pelo Grêmio, clube com o qual o atleta estava em processo de negociação. Desde sua liberação para retorno aos gramados, em 5 de maio, após a recuperação de uma lesão ligamentar sofrida em agosto de 2024, o Departamento Médico do Juventude seguiu acompanhando de forma criteriosa e com absoluta atenção a condição física do atleta, observando protocolos rigorosos e prezando, acima de tudo, pela sua saúde e integridade física. É importante destacar que, em nenhuma circunstância, o Departamento Médico do Juventude liberaria um jogador para treinamentos ou jogos sem que suas condições clínicas e físicas estivessem plenamente comprovadas. Desde sua liberação integral para atividades com o grupo, Caíque participou de cinco partidas do Campeonato Brasileiro — quatro delas como titular — demonstrando total aptidão para atuar em alto nível, conforme as exigências da competição. O Esporte Clube Juventude informa ainda que, após os exames realizados em Porto Alegre e a consequente interrupção das tratativas para a transferência ao Grêmio, o atleta passou por nova avaliação – em iniciativa de Caíque e seu staff pessoal – com um especialista em Curitiba, referência nacional em medicina esportiva. Esta avaliação corroborou com o já convicto parecer do Departamento Médico do Juventude, não identificando qualquer impedimento à prática esportiva e atestando a plena e irrestrita aptidão clínica e física de Caíque em relação ao joelho operado em 2024. Diante deste contexto, o Esporte Clube Juventude informa que Caíque seguirá suas atividades normalmente com o restante do elenco alviverde, estando à disposição da comissão técnica para todas as atividades programadas, incluindo treinamentos, jogos preparatórios de intertemporada e compromissos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Por fim, o Esporte Clube Juventude reafirma sua total confiança nos profissionais que compõem seu Departamento Médico, bem como em todos os protocolos adotados pelo clube no cuidado com seus atletas."

Nota oficial de Caíque

"Diante das informações divulgadas publicamente sobre minha reprovação nos exames médicos realizados pelo Grêmio, venho a público esclarecer e reafirmar que estou 100% recuperado da lesão sofrida em agosto do ano passado e plenamente apto para atuar no mais alto nível exigido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Desde o meu retorno aos gramados, no dia 5 de maio, na partida contra o Atlético Mineiro, atuei em cinco jogos pelo Juventude no Campeonato Brasileiro (quatro deles como titular), sem qualquer limitação física ou clínica. Após os exames realizados em Porto Alegre, por conta da negociação com o Grêmio, procurei, por orientação do meu staff, um especialista em Curitiba, referência nacional em medicina esportiva, onde passei por nova avaliação médica e uma nova ressonância. Tudo isso com aval do DM do Juventude, que sempre esteve a par de todas as informações deste processo e me tranquilizou, me dando garantias da minha plena e irrestrita aptidão clínica. O resultado dos exames realizados em Curitiba foi claro: não há qualquer impedimento clínico para minha atuação no futebol profissional, algo que vem ao encontro do que pensa o departamento médico do Juventude e mais alguns especialistas com quem tenho contato, consultados por minha própria vontade. Quero ressaltar que estas garantias que tenho buscado para atestar minhas condições clínicas nada têm a ver com uma possível retomada de negociações com o Grêmio, mas sim, para que eu tenha plena convicção das minhas condições, no intuito de ajudar o Juventude em seus objetivos na temporada. Não posso permitir que uma interpretação isolada coloque em dúvida meu comprometimento, minha saúde, minha imagem e minha carreira. Sigo focado, treinando e honrando a camisa do Juventude, clube que tenho respeito, carinho imenso e gratidão."