Grêmio marca jogo-treino com líder da Divisão de Acesso gaúcha

Em preparação para a retomada das competições, pausadas por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio realizará um jogo-treino contra o Aimoré, atual líder do Campeonato Gaúcho Série A-2. Conforme apurou o Lance!, a atividade deve ser realizada na tarde da próxima quarta-feira (2), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS.

O jogo-treino servirá para o técnico Mano Menezes dar ritmo de jogo para o elenco, que não atua desde o dia 12, no empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após dez dias de recesso, o plantel gremista se reapresentou na última segunda-feira (23).

Além de aprimorar o entrosamento do time considerado titular, Mano poderá oferecer, no jogo-treino, minutos importantes a jogadores que retornam de lesão, como o lateral direito Igor Serrote e meio-campistas Cuéllar, Edenilson e Monsalve. Quem também fica à disposição é Alex Santana, reforço apresentado oficialmente na última quarta-feira (25).

Aimoré é líder da Divisão de Acesso

Adversário do Grêmio no jogo-treino, o Aimoré faz grande campanha na Divisão de Acesso gaúcha. O time de São Leopoldo é líder isolado da competição, com 19 pontos em oito jogos. Neste sábado (28), às 19h, o Índio Capilé enfrenta o Bagé, fora de casa.

Aimoré é líder do Campeonato Gaúcho Série A-2. (Foto: Leonardo Oberherr/CE Aimoré)

O jogo-treino contra o Aimoré deve ser o único da inter-temporada gremista. No dia 8 de junho, às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o Tricolor enfrenta o São José, pela Recopa Gaúcha. No dia 13, às 20h30min, o Imortal volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG.