Igor Serrote, do Grêmio, passa por cirurgia no punho esquerdo

Igor Serrote, lateral direito do Grêmio, passou por cirurgia no punho esquerdo na noite de quarta-feira (14). O procedimento, realizado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre-RS, foi bem-sucedido. O responsável foi o Dr. Jairo Alves, acompanhado pelo Dr. Paulo Rabaldo, médico do elenco profissional do Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Em story no seu Instagram, Serrote publicou uma foto pós-cirurgia. "Graças a Deus tudo certo, obrigado Deus!", escreveu o lateral direito. O tempo de recuperação previsto é de seis semanas.

Serrote sofreu a fratura no punho esquerdo no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na última terça-feira (13), na Arena do Grêmio, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A lesão aconteceu em queda após disputa de bola com Andino, próximo à linha lateral, no primeiro minuto do segundo tempo.

continua após a publicidade

Punho esquerdo de Igor Serrote após sofrer fratura no empate com o Godoy Cruz. (Foto: Reprodução/X)

Grêmio só tem um dos três laterais direitos do elenco à disposição

Antes disso, aos 40 minutos do primeiro tempo, o também lateral direito João Pedro, que iniciou o jogo como titular, sentiu dores na canela esquerda e precisou ser substituído por Igor Serrote. Ambos serão desfalques a partir do jogo contra o São Paulo, no próximo sábado (17), às 19h, no Morumbis, na capital paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Terceira opção da posição no elenco gremista, João Lucas foi que entrou no lugar de Serrote no segundo tempo do empate com o Godoy Cruz. Diante das ausências, o ex-lateral do Juventude, muito contestado pela torcida tricolor, deve receber sequência no time titular.