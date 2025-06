Uma polêmica com Cristian Olivera antecedeu o empate em 1 a 1 do Grêmio com o Corinthians, na noite de quinta-feira (12), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após servir a Seleção Uruguaia na Data Fifa, o ponta voltou de carro de Montevidéu, e chegou na capital gaúcha à meia-noite do dia do jogo do Tricolor.

Rumor dava conta de que Kike Olivera teria pedido dispensa da partida, o que anteciparia suas férias no período de parada para a Copa do Mundo de Clubes. No fim, o uruguaio iniciou, normalmente, entre os titulares, o jogo diante do Corinthians. Porém, sofreu lesão muscular e foi substituído por Pavón aos 41 minutos do primeiro tempo.

Segundo Mano, houve 'desencontro de informação'

Na entrevista coletiva após o empate, Mano Menezes esclareceu a situação. O técnico do Grêmio admitiu que houve problema no retorno do jogador.

— Houve um desencontro de informação sobre a volta. Realmente chegou meia-noite. Veio de carro, da mesma forma que foi de carro, mas não acredito que tenha sido por isso que teve uma lesão muscular. Conversei com ele, da mesma forma que Villasanti, e acho justo, sendo titulares, indo para suas seleções, voltem e joguem. Acho que foi uma pequena lesão, pelo sintoma. Não faltou disposição para estar em campo — garantiu Mano.

Segundo o treinador gremista, o "desencontro de informação" teria sido quanto à passagem de volta, que seria de responsabilidade da AUF (Associação Uruguaia de Futebol). Mano reforço que, em nenhum momento, Kike Olivera solicitou que ficasse de fora do jogo.