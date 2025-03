Grêmio e Inter estão classificados para a final do Campeonato Gaúcho após eliminarem Juventude e Caxias, respectivamente, e os bastidores do clássico Gre-Nal já começaram a ser aquecidos antes mesmo de a bola rolar. O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, fez um forte depoimento sobre o Gauchão durante a coletiva depois do duelo da semifinal.

O dirigente do Inter desabafou sobre a atual edição do Gauchão e relembrou polêmicas de arbitragem durante as partidas do estadual. Segundo Barcellos, o Grêmio conseguiu a classificação à final da competição com ajuda do VAR.

O mandatário fez referência ao gol polêmico do Grêmio marcado por Gustavo Martins, de bicicleta, já nos acréscimos do jogo. Com o tento, a decisão da vaga na final foi para os pênaltis, e o Tricolor gaúcho levou a melhor.

- Queria começar a entrevista com um astral melhor. Somos a melhor campanha deste campeonato, estamos invictos, temos o maior aproveitamento de times brasileiros da Série A e estamos na final. Muita pauta negativa. O nosso torcedor está feliz e vamos encarar essas duas semanas que faltam com muita seriedade para buscar esse título importante - começou Alessandro Barcellos, antes do desabafo.

- Os episódios que sucederam essas semanas - e eu vou além, este campeonato -, precisam ser pontuados e diferenciados. A história começa desde o início do campeonato, os três primeiros jogos que o Internacional teve a intervenção do VAR foram extremamente criticados pela direção do rival e por uma boa parte da imprensa, que sustenta essa narrativa, se não tiver sustentação, a narrativa não iria continuar. Tivemos um episódio lamentável, e eu não quero perder a cronologia, quando o nosso diretor esportivo, o D'Alessandro, que tem a função de se relacionar com a comissão técnica e com o grupo de jogadores, como fez hoje e em todos os jogos quando terminam, ele entra no campo para cumprimentar os jogadores. Ele foi acusado, nas duas primeiras rodadas, de ter entrado no campo para provocar a arbitragem. Aí ele foi corretamente, em off, dizer que ele não tinha feito aquilo, e covardemente foi atacado nos microfones.

- Isso tudo é sustentação de narrativa, sem sustentação ela morre. Não feliz com tudo isso, nós, de forma muito ponderada e educada, discordamos da arbitragem do clássico Gre-Nal da fase classificatória. Discordamos do pênalti e mais ainda da expulsão do Roger (Machado). De um lado, o auxiliar técnico fala 'tá de sacanagem', e é expulso. Do outro lado, falam palavrões que eu não vou dizer aqui, e nada acontece. O que acontece no outro dia, uma narrativa de que o Internacional estaria condicionando a arbitragem. Quarta-feira, jogo em Ijuí, o nosso diretor esportivo dá uma entrevista, com palavras cuidadosas, com o objetivo de preservar. Durante o jogo, já se sai matérias publicadas, que foi uma entrevista desastrosa. No outro dia, para a surpresa de alguns, para nós, não, o presidente da Federação é convocado a dar uma entrevista. Ao ser convocado, é pedido que o D'Alessadro fosse processado. Passa isso, vem o jogo do nosso rival contra o Juventude, um pênalti que foi discutido e depois que saíram os áudios do VAR começaram a dizer 'mas pegou na bola'. Discutível. Se usaram palavras 'assalto', 'vamos no CPF das pessoas', 'vamos invadir o Jaconi, mesmo quem não tem ingresso'. Vocês viram o público que tinha hoje no Jaconi? O presidente do Juventude deu uma entrevista, antes do jogo, dizendo para os torcedores se protegerem. E aí, o que acontece? Nada. Ninguém convocou o presidente para dar entrevista. O presidente, constrangido, dá uma entrevista, e nada muda. VAR de fora, vocês viram o VAR de hoje? Aquilo, sim, colocou um time na final.

- O que foi feito até agora foi uma vergonha. Se colocou o campeonato em suspeita e nada aconteceu. O treinador (Gustavo Quinteros) foi expulso e foi dar coletiva, quando é proibido. E vai ficar todo mundo quieto e dizer que é a mesma coisa? Vai todo mundo dizer que é no mesmo nível? Desculpa, mas isso está no limite. O jogo terminou onde, provavelmente, queriam que terminasse essa narrativa, na delegacia. Vamos jogar bola. Hoje o nosso torcedor está de parabéns, deu show, e vai dar um show nas duas finais. Vamos trabalhar muito para ganhar esse campeonato - finalizou o presidente do Inter.

O Inter garantiu vaga ao vencer por 3 a 1 a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Os gols do Colorado foram marcados por Valencia (2x) e Vitinho. Já o Caxias saiu na frente com Tomas Bastos, que marcou no primeiro tempo antes da reação dos donos da casa.

Jogadores do Inter comemoram classificação à final do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Gre-Nal na final do Gauchão

Em meio a polêmicas e sem protagonizar uma final desde 2021, a dupla Gre-Nal se reencontra novamente na temporada para definir quem será o grande campeão do Gauchão de 2025. O primeiro jogo da final será no próximo sábado, dia 8, na Arena do Grêmio. Na semana seguinte, a partida será realizada no Beira-Rio.