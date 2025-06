A atribulada relação entre Grêmio e Arena teve um novo episódio nesta sexta-feira (13). O clube notificou a gestora do estádio por conta de problemas no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na noite de quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As reclamações do Grêmio envolvem dois aspectos. Um deles é a qualidade do gramado, que ficou duas semanas sem receber jogos após a vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, no dia 29 de maio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

— O gramado ainda se encontra inapropriado para a prática do futebol de alto rendimento — avalia o Grêmio em trecho da notificação.

Acesso ao estádio foi marcado por longas filas no jogo contra o Corinthians

O outro ponto é a dificuldade de acesso ao estádio. Longas filas de torcedores foram registradas, mesmo com a partida diante do Corinthians em andamento.

— O sistema de acesso ao estádio não está comportando a vazão necessária. Por isso queremos que a Arena implemente melhores práticas para o ingresso rápido e eficiente dos gremistas. O torcedor é a razão de ser do Grêmio e não pode enfrentar essa dificuldade, mesmo que chegue ao estádio próximo ao horário do jogo — destaca o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.

Nos últimos anos, o Grêmio já realizou mais de 30 notificações judiciais e extrajudiciais contra a Arena. Nesta semana, ocorreram reuniões do Conselho Deliberativo e do Conselho Consultivo do clube para tratar do tema, que também será pauta da eleição para a presidência, marcada para o final do ano.