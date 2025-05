Grêmio tem retrospectivo negativo contra o RB Bragantino

Além do desempenho, que não tem sido dos melhores, o Grêmio terá outro obstáculo a superar neste sábado (10), às 18h30min, quando receberá o RB Bragantino, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho leva desvantagem no histórico de confrontos com o Massa Bruta.

Em 18 jogos entre as equipes até hoje, o Grêmio venceu apenas quatro vezes. Foram sete empates, e sete triunfos do RB Bragantino. Ambos times marcaram 23 gols nesses duelos.

Grêmio não venceu nos últimos quatro confrontos com o Bragantino

Além disso, o Grêmio não venceu nos últimos quatro jogos contra o RB Bragantino. No Campeonato Brasileiro de 2023, o jogo na Arena do Grêmio terminou empatado em 3 a 3. No Nabi Abi Chedid, vitória do Massa Bruta, por 2 a 0.

No Brasileirão de 2024, o RB Bragantino voltou a vencer por 2 a 0, desta vez no Couto Pereira, em Curitiba, que recebeu os jogos como mandante do Tricolor Gaúcho enquanto a Arena do Grêmio era recuperada após a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. Em Bragança Paulista-SP, empate em 2 a 2.

No último duelo, pelo Campeonato Brasileiro de 2024, RB Bragantino e Grêmio empataram em 2 a 2. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Até aqui, a campanha do RB Bragantino no Campeonato Brasileiro 2025 também é bem melhor do que a do Grêmio. O Massa Bruta é vice-líder, com 16 pontos. O Tricolor Gaúcho é o 12º colocado, com oito.