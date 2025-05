Em jogo muito pobre tecnicamente, o Grêmio não saiu do empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, na noite de quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em sua entrevista coletiva após o jogo, o técnico Mano Menezes reconheceu que seu time jogou pouco, ainda que tenha relevado por conta da preservação de alguns titulares.

— Não imaginei que teríamos evolução hoje. Imagino que nem vocês, quando viram nossa escolha para hoje. Podíamos jogar mais? Podíamos. Acho que precisa trabalho, repetição, treino. Jogadores estão todos empenhados, se entregando para melhorar e passarmos por esse momento de dificuldade. Às vezes não é tão agradável, como hoje, mas é o momento que estamos vivendo — afirmou.

Mano promete à torcida que Grêmio vai melhorar em curto espaço de tempo

Apesar do fraco desempenho da equipe, e da sequência com apenas uma vitória nos últimos jogos, Mano garantiu que o Grêmio apresentará um futebol melhor. À incomodada torcida, inclusive, o treinador prometeu isso em curto espaço de tempo.

— Acho que a gente vai passar por isso. Tem horas que é difícil mesmo. Sei que olhando às vezes você não enxerga tanta perspectiva. Mas posso assegurar que vamos achar um caminho de saída disso. Vai saindo aos pouquinhos — ressaltou.

Lance do jogo entre Atlético Grau-PER e Grêmio. (Foto: Divulgação/Atlético Grau)

Tempo para treinar, porém, Mano só terá na Data Fifa de junho, e, principalmente, durante a disputa do Super Mundial de Clubes. Já no próximo sábado (10), às 18h30min, o Grêmio recebe o RB Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.