Após dez dias de recesso, o elenco do Grêmio se reapresentou na última segunda-feira (23), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, e deu início a um período de treinamentos considerado fundamental para a sequência da temporada. No primeiro dia, os atletas passaram por avaliações com os departamentos de fisioterapia e fisiologia.

— São avaliações de controle, onde a gente utiliza esses dados e compara com o início da temporada, como foi a evolução nesse primeiro semestre. Também para que, daqui para frente, a gente já comece a alinhar os trabalhos individualizados em cima de algum déficit apresentado pontualmente por cada jogador, para termos um trabalho complementar, e não só um trabalho para o grupo — explicou o preparador físico Rogério Dias, em entrevista para a Grêmio TV.

Primeira semana conta com alguns dias de treinamentos em dois turnos

Rogerinho, como é conhecido o preparador físico permanente do Grêmio, trabalha ao lado de Flávio de Oliveira, que costuma acompanhar o técnico Mano Menezes nos clubes. A dupla tem sido protagonista nesses primeiros dias após a retomada do elenco gremista, que inclui treinamentos em dois turnos, como aconteceu na terça-feira (24).

— Nessa primeira semana essas dinâmicas acontecerão algumas vezes em dois períodos, para aproveitarmos bem o tempo. Nos apresentamos com um pouco de antecedência para conseguirmos desenvolver bem os conteúdos, com maior qualidade, com um bom espaçamento de tempo, para que eles também tenham um bom tempo de recuperação, principalmente após esses dias que serão trabalhados em dois períodos. Foi um trabalho capitaneado pelo Flávio, e organizado com os demais componentes da Comissão Técnica — acrescentou Rogerinho.

Por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio só volta a atuar no dia 8 de julho, às 19h30min, contra o São José, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela Recopa Gaúcha. No dia 13, às 20h30min, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.