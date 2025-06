Grêmio retoma treinamentos com ênfase na parte física

Após dez dias de recesso em meio à pausa por conta da Copa do Mundo de Clubes, o elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (23), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Os atletas iniciaram período de treinamentos que darão ênfase, neste primeiro momento, à parte física.

A reapresentação dos atletas aconteceu em horários diferentes, com divisão em grupos de quatro. A maioria das atividades desta segunda-feira (23) se deu na academia, na parte interna do centro de treinamento. Os jogadores passaram por avaliações comandadas pelos departamentos de fisioterapia e fisiologia do Grêmio.

Apenas na parte final os atletas de linha foram ao gramado do CT para realizarem corridas e circuito de exercícios sob comando da equipe de preparação física. Enquanto isso, os goleiros realizavam trabalho com bola com o preparador Mateus Famer e o auxiliar Everson Pereira. Após o treinamento, todos jogadores realizaram lanche no refeitório, e só então foram liberados.

Jogadores do Grêmio correm no gramado no treinamento desta segunda-feira (23). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Treinamentos serão em dois turnos nesta terça-feira (24)

Nesta terça-feira (24), os trabalhos serão realizados em dois turnos: treino técnico e físico às 10h, e treino de força às 16h. O Grêmio volta a campo para a disputa da Recopa Gaúcha, no dia 8 de julho, terça-feira, às 19h30min, contra o São José, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é no dia 13 de julho, domingo, às 20h30min, diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG.