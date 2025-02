Grêmio aproveita segundo dia consecutivo de treinos

Na manhã de terça-feira (25) de calor intenso, quase saariano, em Porto Alegre, o Grêmio aproveitou o segundo dia consecutivo de treinos, algo inédito na atual temporada. Os trabalhos visaram a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. O jogo está marcado para o sábado de Carnaval (1º), às 16h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Como venceu o primeiro confronto por 2 a 1, o Tricolor pode empatar.

Os trabalhos começaram logo cedo, com o elenco iniciando na academia do CT Luiz Carvalho. Por volta das 10h, Gustavo Quinteros reuniu o grupo num dos gramados, onde os jogadores participaram de uma atividade de ataque contra defesa em campo reduzido, com orientações sobre posicionamento e finalizações. Antes de encerrar, o comandante do Grêmio colocou os volantes em uma ação específica de domínio de bola e conclusão, projetando passes em situações de jogo. Na manhã desta quarta (26), a equipe volta ao CT pela manhã.

Pavon evolui e pode voltar contra o Ju

Enquanto isso, uma novidade para o banco de reservas pode vir do departamento médico. O atacante Pavon avançou na recuperação de lesão muscular e já está na transição para atividades em campo. Conforme o site GZH, há chances de o argentino ser relacionado para o confronto com o Juventude.

O problema físico foi sentido após a goleada de 5 a 0 sobre o Pelotas, pela sétima rodada da fase inicial O Tricolor Gaúcho confirmou a lesão de grau 1 no bíceps femoral da coxa esquerda e começou o tratamento logo depois do diagnóstico.