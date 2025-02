Sem fechar o carrinho de compras neste começo de temporada, o Grêmio ainda busca zagueiro para completar o grupo. Mesmo tendo contratado nove jogadores desde janeiro, a direção tricolor corre contra o tempo para trazer um estrangeiro para a posição – a janela de transferências do Exterior se encerra na sexta-feira (25)

O nome preferido é o colombiano Jhohan Romaña, desde o ano passado titular do San Lorenzo. O clube portenho recebeu proposta oficial pelo defensor. A oferta tricolor, porém, teria ficado abaixo daquilo que é almejado pelos argentinos. Outro empecilho é a vontade do jogador de permanecer no clube bonaerense nesta temporada.

Em entrevista recente ao canal argentino TyC Sports, Romaña fez elogios ao momento do time do Papa Francisco, quarto colocado no Grupo B da primeira fase do Nacional.

– Me apaixonei pelas pessoas e não queria ir embora assim depois de um ano tão desagradável como o anterior, tenho essa convicção e espero que este ano as coisas melhorem. Estamos apenas começando, mas temos a convicção de que algo de bom vai acontecer este ano – disse o camisa 4.

Com 26 anos, o zagueiro tem contrato com El Ciclón até dezembro de 2026. Para vender o defensor, a direção portenha teria pedido 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões). A proposta do Grêmio foi bem mais abaixo, em torno de 3,5 milhões de dólares (R$ 20 milhões).

Além de Romaña, os cartolas do Tricolor Gaúcho vasculham o mercado atrás de mais um zagueiro para o elenco comandado por Gustavo Quinteros.

Desde o começo do ano, outros nove atletas desembarcaram em Porto Alegre tendo como destino a Arena. São eles o goleiro Tiago Volpi; o zagueiro Wagner Leonardo; os laterais João Lucas, Luan Cândido e Lucas Esteves; os volantes Cuéllar e Camilo; e os atacantes Cristian Kike Olivera e Francis Amuzu.