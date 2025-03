Grêmio: Gustavo Quinteros reclama do pouco tempo de trabalho

Na rápida coletiva após escapar de nova zebra na Copa do Brasil, o técnico do Grêmio reclamou do pouco tempo para trabalhar. A resposta de Gustavo Quinteros foi uma explicação para a má atuação da sua equipe no empate em 3 a 3 com Athletic-MG, em São João del-Rei. A classificação, veio, mais uma vez, nos pênaltis.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

– Temos um inconveniente de estarmos armando uma equipe durante as competições. Jogadores têm chegado enquanto nos preparamos para as partias. Então, é difícil encontrar um funcionamento defensivo melhor quando há muitas mudanças de um jogo a outro – comentou.

Treinador se queixa das expulsões

Ao mesmo tempo, o argentino se queixou das expulsões que o time tem tido – contra o Juventude, na partida de volta da semifinal do Gauchão, e nesta quarta-feira (12), contra o Esquadrão:

continua após a publicidade

– O que me preocupa são as arbitragens. Nos expulsam jogadores todo o tempo. Contra o Juventude nos expulsaram um jogador mal-expulsado. Hoje também. Temos adversidades por causa disso.

Agora, é tudo Gre-Nal

Após a partida, o Grêmio encara mais três horas de estrada e outras duas de voo fretado para retornar a Porto Alegre, virando novamente a chave. No domingo (16), tenta reverter a desvantagem de 2 a 0 para conquistar o octacampeonato do Gauchão, título inédito para o Tricolor.

continua após a publicidade

A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Para levantar a taça, precisa vencer o Internacional por três gols ou mais de diferença. Se vencer por dois, a decisão será nos pênaltis. Ainda no primeiro tempo, Braithwaite sentiu a virilha e foi substituído por Arezo pouco depois de empatar a partida. Vira dúvida para o clássico.