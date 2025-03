Grêmio espanta nova zebra e se classifica na Copa do Brasil

As cinco mudanças promovidas pelo técnico Gustavo Quinteros não surtiram efeito e o Grêmio sofreu para garantir a classificação na Copa o Brasil e R$ 2,3 milhões a mais para os cofres tricolores. Jogando no acanhado estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rio, conquistou a vaga nas penalidades, como na primeira fase, espantando nova zebra. Wagner Leonard, Jemerson, Arezo, Kike Oliveira, Dodi, Camilo, Gustavo Martins e João Lucas converteram suas cobranças. Grando defendeu o chute de Edison. No tempo normal, Braithwaite, João Lucas e Arezo marcaram para o time gaúcho. Pelo Athletic marcaram David Braga, Diego Fumaça e João Lucas, contra.

Como foi o jogo

O jogo começou movimentado. Em 20 minutos foram três gols. Aos 2, Torrão cruzou para David Braga, que colocou no alto. Gol do Esquadrão! 1 a 0. Aos 10, Amuzu entrou na área e chutou forte. Diego Vitor fez defesa parcial e, no rebote, Braithwaite só encostou de cabeça. 1 a 1. Aos 20, João Lucas mandou a bola despretensiosamente para área. A bola quicou no montinho artilheiro e Diego Vitor aceitou. Frangaço! 1 a 2. A virada desestabilizou o Athletic. Mesmo assim, o Grêmio seguiu desorganizado. Os dois times abusavam da ligação direta, chutões e cruzamentos. E foi assim que, aos 34, Arezo foi lançado livre na área, mas o camisa 1 alvinegro saiu bem e fez grande defesa. Nove minutos depois, Lua Cândido tomou dois amarelos em cinco minutos ao fazer falta no meio do campo e foi expulso.

Na saída para o intervalo, João Lucas comentou o gol:

– A gente trabalha para lançar em direção do gol, atrás da defesa. Infelizmente ou felizmente, errei a batida e o goleiro aceitou – comentou.

No primeiro minuto da etapa final, Gasolina entrou na área do Grêmio e encostou para Diego Fumaça na meia-lua. O volante chutou rasteiro. Gol do Esquadrão! 2 a 2. Dois minutos depois, Torrão foi lançado na área, driblou Grando e mandou para as redes... pelo lado de fora. Com um a menos, o Grêmio seguiu desorganizado. Aos 42, contudo, o camisa 1 do Athletic falhou de novo ao sair na intermediária para tentar evitar entrada de Arezo. O uruguaio deu um chapéu no goleiro e tocou para as redes. Gol do Grêmio! 2 a 3. O jogo se encaminhava para o final quando, num levantamento na área tricolor, João Lucas, que havia feito gol no primeiro tempo, e foi afastar e meteu contra. Gol do Athletic. 3 a 3.

O que vem pela frente

Após a partida, o Grêmio encara mais três horas de estrada e outras duas de voo fretado para retornar a Porto Alegre, virando novamente a chave. No domingo (16), tenta reverter a desvantagem de 2 a 0 para conquistar o octacampeonato do Gauchão, título inédito para o Tricolor.

A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Para levantar a taça, precisa vencer o Internacional por três gols ou mais de diferença. Se vencer por dois, a decisão será nos pênaltis. Ainda no primeiro tempo, Braithwaite sentiu a virilha e foi substituído por Arezo pouco depois de empatar a partida. Vira dúvida para o clássico.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 3 (7) X (8) 3 GRÊMIO

SEGUNA FASE – COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: 12/3, 19h30min (de Brasíla)

📍 Local: estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei

🥅 Gols: David Braga (2'/1°T), Braithwaite (10'/1°T), João Lucas (20’/1°T); Diego Fumaça (1’/2°T), Arezo (42’/2?T), João Lucas (contra, 48’/2°T).

🟨 Cartões amarelos: Amorim, Edson, Yuri (A); Camilo, João Lucas (G);

🟥 Cartões vermelhos: Luan Cândido, aos 43'/1ºT (G)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETIC-MG (Técnico: Roger Silva)

Diego Vitor; Wesley Gasolina, Edson, Sidimar e Yuri Silva; Diego Fumaça, Sandry (Amorim) e David Braga; Welinton Torrão (Mateus Gonçalves), Lincoln (Neto Costa) e Alason Carioca (Wallisson).

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Grando; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo, Villasanti (Dodi) e Cristaldo (Vieri); Pavon (Kike Oliveira), Braithwaite (Arezo) e Amuzu (Gustavo Martins).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Matheus Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Back (SP) e Rafael Souza (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)