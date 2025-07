Marlon faz revelação sobre o amigo Róger Guedes, alvo do Grêmio

Não é segredo que o Grêmio busca a contratação de Róger Guedes. Em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio, após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite de terça-feira (29), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Marlon, que é amigo do atacante do Al-Rayyan, do Catar, desde a época de Criciúma, falou sobre sua possível vinda para o Tricolor Gaúcho.

— Tem saído muitas coisas. Roger é um amigo de anos, desde as categorias de base, de alojamento, de Criciúma, meu e do Dodi. Todo mundo tem acompanhado o que tem acontecido. Claro que a gente torce pela vinda dele. Ele é gremista de coração, isso eu queria externar para vocês — revelou Marlon.

'É um jogador extraclasse', elogia Marlon

O lateral esquerdo do Grêmio enalteceu a qualidade de Róger Guedes. No Brasil, além do Criciúma, o atacante gaúcho de 28 anos também jogou por Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians.

— Se ele vier vai ajudar muito o Grêmio. É um jogador extraclasse, já provou seu valor aqui no futebol brasileiro. A gente aqui no Grêmio está esperançoso. Tomara que essa negociação possa se concretizar e que ele seja feliz aqui no Grêmio — afirmou Marlon.

Grêmio aguarda resposta do Al-Rayyan

Conforme apurado pelo Lance!, o Grêmio segue no aguardo de uma resposta do Al-Rayan. A proposta gremista seria de 10 milhões de euros (R$ 64,5 milhões). Embora o clube esteja à frente da negociação, ela conta com aporte financeiro dos empresários Celso Rigo e Marcelo Marques — este, que recentemente comprou os direitos de gestão da Arena do Grêmio, é pré-candidato à presidência do Tricolor Gaúcho.