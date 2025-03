Grêmio pede adiamento de julgamento e quer Quinteros no Gre-Nal da final

O Grêmio entrou com pedido para adiar o julgamento de Gustavo Quinteros e ter o técnico para a final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional. Além dele, três dirigentes do Tricolor também têm audiência marcada marcado para terça-feira (11), às 17h, no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O clube justifica o adiamento por ter jogo da Copa do Brasil na quarta-feira (12), às 19h30, contra o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por conta da partida, Quintero e a diretoria do Grêmio estarão em viagem e não poderão se defender. A delegação se desloca para São João del-Rei na terça.

O TJD-RS já recebeu o pedido gremista e deve dar resposta nas próximas horas. A finalíssima do Gauchão está marcada às 16h de domingo (16), no estádio Beira-Rio.

continua após a publicidade

Na ida, no sábado (8), o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Colorado, em casa, sem a presença de Quinteros, que já cumpriu a suspensão automática. Quem comandou o Grêmio foi o auxiliar Leandro Desábato.

Tumulto na partida Juventude x Grêmio, no estádio Alfredo Jaconi. Foto: Luiz Erbes/AGIF

Denúncias no TJD-RS

O técnico Quinteros, do Grêmio, foi acusado nos artigos 258-B e 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro fala em 'invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar”. O segundo diz 'praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente'.

continua após a publicidade

A pena prevista para o artigo 258-B é de uma a três partidas de suspensão. Já o artigo 254-A prevê quatro a 12 partidas de punição.

A confusão no estádio Alfredo Jaconi começou quando a partida estava paralisada após o gol de Gustavo Martins, aos 51 minutos, que deu a classificação gremista para a final e foi revisado pelo VAR. O treinador invadiu o gramado e acertou o atleta Ênio, do Juventude, com a mão, e depois foi empurrado pelo lateral Reginaldo - ambos foram expulsos pelo árbitro Anderson Daronco.

Já o presidente Alberto Guerra, o vice Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto foram denunciados pelas declarações contra a arbitragem do Gauchão por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

Junto com o treinador e os dirigentes, o zagueiro Jemerson será julgado por “ato desleal”. Ele foi expulso contra o Juventude ainda no primeiro tempo ao puxar o atacante Gabriel Taliari e receber o segundo cartão amarelo.