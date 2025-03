Copa do Brasil: goleiro do Athletic toma frango inacreditável em jogo contra o Grêmio

A partida entre Athletic-MG e Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil, começou desorganizada, com dois gols nos dez primeiros minutos. Um para o Esquadrão, com David Braga, outro com Braithwaite, para o Tricolor. Eram 20 minutos de jogo e os dois times abusando de ligação direta, chutões e cruzamentos, quando João Lucas recebeu a bola no meio do campo e lançou para o ataque. Ninguém esperava, nem ele, que a bola fosse parar no fundo da rede.

O lateral-direito queria apenas lançar nas costas da defesa, como explicou na saída para o intervalo.

– A gente trabalha para lançar em direção do gol, atrás da defesa. Infelizmente ou felizmente, errei a batida e o goleiro aceitou – comentou.

E como o goleiro aceitou. O chute do camisa 2 tricolor não saiu forte. A bola quicou uma vez fora da área e outra vez a poucos metros de Diego Vitor. A redonda vinha fraca e o 1 do Athletic se ajoelhou para encaixar a bola no peito, mas ela passou por seus braços e foi morrer no fundo das redes.

Diego Vitor se recuperou com grande defesa

O goleiro ficou desconsolável. Os jogadores do Esquadrão e até o árbitro Matheus Candançan falaram para ele levantar a cabeça. A torcida fez sua parte, gritando seu nome.

Diego Vitor demorou um pouco para entrar novamente no jogo. Sorte que o Grêmio não aproveitou sua posse de bola. Catorze minutos depois do peru, Arezo foi lançado livre na área, e o camisa 1 alvinegro saiu para fazer grande defesa.