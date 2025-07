Técnico do Grêmio, Mano Menezes concede entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite desta terça-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Assista no vídeo acima)

Essa foi a primeira vitória do Grêmio no Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho continua na 14º colocação, mas agora com 20 pontos — cinco a mais do que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo

O jogo começou favorável ao Grêmio. Aos oito minutos, Braithwaite descolou belo lançamento em profundidade para Cristian Olivera, que foi atropelado pelo goleiro Marcão dentro da grande área. Aos 11, o centroavante dinamarquês cobrou o pênalti no meio do gol para abrir o placar. Na comemoração, com dança, o camisa 22 colocou chapéu tradicional da cultura gaúcha.

Pouco depois, aos 14, em bonita troca de passes, Marlon acionou Alysson em profundidade. O jovem atacante adiantou demais a bola, mas ainda assim chegou antes de Marcão, que, atrasado, cometeu seu segundo pênalti no jogo. Em nova cobrança, Braithwaite bateu rasteiro, no canto esquerdo, para ampliar.

O Fortaleza descontou aos 23. Breno Lopes cruzou da esquerda, a bola desviou em Gustavo Martins e ganhou altura. Herrera levou a melhor sobre Marlon, no alto, e cabeceou na trave direita de Volpi. No rebote, Deyverson, sozinho na pequena área, conferiu para as redes.

No segundo tempo, o Fortaleza teve grande oportunidade de empatar aos 29. Após cruzamento vindo da esquerda, de Breno Lopes, Deyverson cabeceou, sozinho na pequena área, para o chão. Em cima da linha, Volpi espalmou. No rebote, Lucca Priori chutou por cima. Aos 44, Gastón Ávila cobrou falta no ângulo esquerdo. Volpi voou para, com a mão esquerda, salvar o Grêmio.

Um minuto depois, o Tricolor Gaúcho teve oportunidade de ampliar. Villasanti arrancou e rolou para Edenilson, que bateu colocado para defesa de Magrão. Aos 49, nova chance de fazer o terceiro. Cristian Olivera recebeu lançamento em profundidade, invadiu a grande área, mas bateu cruzado à direita do gol.