Escalação do Grêmio: Gustavo Quinteros aposta em mudanças

Em meio a duas partidas contra o maior rival pela final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio decide seu futuro na Copa do Brasil nesta quarta-feira (12). A partir das 19h30min (de Brasília), no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, o técnico Gustavo Quinteros aposta em mudanças na escalação para enfrentar o Athletic-MG e conseguir a classificação para a terceira fase o torneio nacional. O objetivo é buscar um ambiente melhor antes do Gre-Nal 446.

Para garantir a vaga e R$ 2,3 milhões a mais para os cofres tricolores, o técnico argentino decidiu alterar o time para com cinco alterações. A principal surpresa está no retorno de Grando ao gol. Também serão promovidas trocas em todos os setores.

Na defesa, entram os laterais João Lucas e Luan Cândido, além do retorno de Jemerson. No meio, Cristaldo volta para jogar com Camilo e Villasanti. E no ataque, Amuzu entra no lugar de Kike Oliveira, para atuar pela direita.

Assim, o Grêmio vai a campo com Grando; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo, Villasanti e Cristaldo; Amuzu, Braithwaite e Pavon.

Depois, o Grêmio troca a chave de novo

Após a partida, o Grêmio encara mais três horas de estrada e outras duas de voo fretado para retornar a Porto Alegre, para virar novamente a chave. No domingo (16), tentar reverter a desvantagem de 2 a 0 para conquistar o octacampeonato, título inédito para o Tricolor.

A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Para levantar a taça, precisa vencer por três gols ou mais de diferença. Se vencer por dois, a decisão será nos pênaltis.