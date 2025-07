Com dois gols de pênalti de Braithwaite, o Grêmio venceu o Fortaleza, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deyverson desocntou para o Tricolor do Pici.

Essa foi a primeira vitória do Grêmio no Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho continua na 14º colocação, mas agora com 20 pontos — cinco a mais do que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Logo abaixo do Peixe, está o Fortaleza, que segue em 18º, com 14 pontos.

Como foi o jogo

O jogo começou favorável ao Grêmio. Aos oito minutos, Braithwaite descolou belo lançamento em profundidade para Cristian Olivera, que foi atropelado pelo goleiro Marcão dentro da grande área. Aos 11, o centroavante dinamarquês cobrou o pênalti no meio do gol para abrir o placar. Na comemoração, com dança, o camisa 22 colocou chapéu tradicional da cultura gaúcha.

Pouco depois, aos 14, em bonita troca de passes, Marlon acionou Alysson em profundidade. O jovem atacante adiantou demais a bola, mas ainda assim chegou antes de Marcão, que, atrasado, cometeu seu segundo pênalti no jogo. Em nova cobrança, Braithwaite bateu rasteiro, no canto esquerdo, para ampliar.

O Fortaleza descontou aos 23. Breno Lopes cruzou da esquerda, a bola desviou em Gustavo Martins e ganhou altura. Herrera levou a melhor sobre Marlon, no alto, e cabeceou na trave direita de Volpi. No rebote, Deyverson, sozinho na pequena área, conferiu para as redes.

No segundo tempo, o Fortaleza teve grande oportunidade de empatar aos 29. Após cruzamento vindo da esquerda, de Breno Lopes, Deyverson cabeceou, sozinho na pequena área, para o chão. Em cima da linha, Volpi espalmou. No rebote, Lucca Priori chutou por cima. Aos 44, Gastón Ávila cobrou falta no ângulo esquerdo. Volpi voou para, com a mão esquerda, salvar o Grêmio.

Um minuto depois, o Tricolor Gaúcho teve oportunidade de ampliar. Villasanti arrancou e rolou para Edenilson, que bateu colocado para defesa de Magrão. Aos 49, nova chance de fazer o terceiro. Cristian Olivera recebeu lançamento em profundidade, invadiu a grande área, mas bateu cruzado à direita do gol.

O que vem por aí

Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Fluminense, sábado (2), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. Já o Fortaleza encara o Corinthians, domingo (3), às 16h, na NeoQuímica Arena, em São Paulo-SP.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de junho de 2025, às 20h30min (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Braithwaite, aos 11' e aos 16' do 1º T (G); Deyverson, aos 23' do 2º T (F)

🟨 Cartões amarelos: Alysson, Cristian Olivera e Marlon (G) Magrão, Bruno Pacheco, Breno Lopes, Deyverson, Lucca Priori e Marinho (F)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson (Edenilson), Riquelme (Pavón) e Cristian Olivera; Braithwaite.

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Magrão; Mancuso (Emmanuel Martínez), Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Priori (Yago Pikachu); Herrera (Lucero), Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)