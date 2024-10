Grêmio encara sequência fora de casa e pode retomar esquema

Soteldo deve iniciar os confrontos no banco de reservas (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 28/10/2024 - 14:25 • Porto Alegre (RS)

Após vencer o Atlético-GO na Arena, o Grêmio se prepara para uma sequência de jogos fora de casa. Pela 32ª e 33ª rodadas, o Tricolor encara o Fluminense, no Maracanã, e o Palmeiras, no Allianz Parque, respectivamente. Para esses jogos, Renato Gaúcho deve apostar em um time mais defensivo.

Contra o Atlético-GO, Renato apostou em um time com maior poderio ofensivo, visto que jogou em casa contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma das mudanças foi a entrada de Soteldo na vaga de Edenílson, que resultou no primeiro gol da equipe na partida.

Entretanto, o Tricolor agora encara uma sequência complicada fora de casa. Primeiro, joga contra o Fluminense, em confronto direto, no Maracanã. Depois, viaja até São Paulo, onde encara o Palmeiras, no Allianz Parque. Precisando pontuar, a equipe pode sofrer uma alteração no esquema, priorizando a defesa ao ataque.

Time mais defensivo?

Nesta temporada, Renato já atuou com três zagueiros. Com Walter Kannemann recuperado, esta pode ser uma opção para enfrentar os adversários. Outra possibilidade seria manter o time que vinha entrando em campo. Edenilson, por exemplo, pode reaparecer na equipe. Nos confrontos que esteve em campo, atuou aberto pelo lado direito do meio-campo, para ser um suporte na marcação. Outro jogador que deve retornar ao time é Dodi, já que cumpriu suspensão automática contra o Atlético-GO e pode ficar novamente à disposição de Renato Gaúcho.

Seja qual for a opção, o Grêmio se reapresenta na tarde desta segunda-feira (28), às 15h30, no CT Presidente Luiz Carvalho. A partir de então, Renato terá quatro sessões de treinamento para preparar a equipe que enfrentará o Fluminense, no Rio de Janeiro. O Tricolor gaúcho precisa pontuar para atingir seu objetivo na temporada - uma vaga na Sul-Americana.