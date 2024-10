Renato Gaúcho é vaiado na Arena e responde: ‘tô vacinado’

Grêmio conquistou a vitória de virada contra o Atlético-GO (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 26/10/2024 - 19:30 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio venceu o Atlético-GO na tarde deste sábado (26) por 3 a 1. Antes da partida, todavia, uma cena chamou atenção. Durante a chamada da escalação na Arena, o nome de Renato Gaúcho foi vaiado por alguns torcedores

O assunto foi tema da primeira pergunta da coletiva após a vitória. Renato disse que é normal, é coisa do futebol. O técnico vem sendo criticado por parte da torcida, que inclusive pede a saída do comandante da equipe.

- Coisa normal do futebol, quando os resultados não aparecem, quando os torcedores não tem os resultados que eles querem, é normal que o torcedor se manifeste com o treinador ou jogador. To vacinado quanto a isso. - disse Renato.

Time mais ofensivo

Soteldo marcou o primeiro gol do Grêmio contra o Atlético-GO (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Para o jogo contra o Atlético-GO, Renato apostou em um time mais ofensivo, mudando o esquema tático da equipe. Apesar dos visitantes terem aberto o placar, a equipe mostrou poder de reação e conseguiu não apenas o empate, mas principalmente a virada, com três gols marcados.

Com o resultado, o Grêmio retorna à zona de classificação para a Sul-Americana - objetivo Tricolor na temporada. O Tricolor sobe para a 11ª colocação da competição, com 38 pontos conquistados. Agora, o time vai para uma sequência complicada no campeonato, no qual encara Fluminense e Palmeiras fora de casa.