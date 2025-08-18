Mano Menezes viveu dias de muita pressão no Grêmio, principalmente após a derrota por 1 a 0 para o lanterna Sport, no dia 10, em plena Arena do Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda que tenha sido mantido no cargo, o próprio treinador admitiu que 'tudo tem limite'. Isso passou a impressão de que ele poderia pedir demissão em caso de insucesso diante do Atlético-MG.

Porém, o Grêmio venceu de virada, por 3 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no último domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. E Mano dedicou o resultado aos torcedores gremistas que estiveram presentes na derrota para o Sport.

— Dedico essa vitória hoje aqui àquelas 40 mil pessoas que foram domingo lá, de noite, com frio, e que nós não conseguimos entregar um jogo para deixá-las felizes. Esse jogo é, também, para eles, que são a parte mais importante do nosso trabalho. Não existe trabalho sem a alma dele, sem o torcedor que vai ao estádio, que leva seus filhos, que torce, que ajuda e que ajudou muito no jogo. Nós que não fomos competentes para transformar o jogo em algo melhor — admitiu.

Mano critíca imprensa após emboscada da torcida: 'desrespeito, incitação à violência'

Na entrevista coletiva de Mano após a vitória sobre o Atlético-MG, também foi citada a emboscada de torcedores do Grêmio no embarque da delegação para Belo Horizonte, no último sábado (17). Na resposta, o treinador fez uma crítica à imprensa.

— O que a gente não pode confundir, e que eu acho que não merece respeito nenhum, é o tipo de crítica de alguns hoje, muito comum dentro do futebol atual. O desrespeito, a incitação à violência... porque depois, quando acontece o que aconteceu lá, aí ninguém é responsável. E os comentários de hoje, de muita gente, são de muito baixo nível. Não contribui nada com o futebol — disparou Mano.

— A vitória não é para essas pessoas, é para as pessoas de bem, que trabalham com honestidade, para os torcedores que vão no estádio, os gremistas — completou.