Escrito por Julia Brasil • Publicada em 26/10/2024 - 19:10 • Porto alegre (RS)

O Grêmio venceu o Atlético-GO por 3 a 1 na tarde deste sábado (26) e retornou à zona de classificação para a Sul-Americana. Na zona mista, Villasanti, capitão do Tricolor, destacou a importância dos três pontos conquistados em casa.

Apesar dos visitantes terem aberto o placar, o Grêmio mostrou poder de reação e conquistou a virada ao marcar com Soteldo, Pepê e Villasanti. O capitão gremista, na saída de campo, destacou a partida e o resultado conquistado.

- Jogo em casa também é diferente. Quando você joga fora, sabemos que o adversário tenta impor o dever de casa, mas hoje é um jogo que a gente tinha que vencer. Na nossa casa, fazer um bom jogo e graças a Deus a gente venceu. - disse Villasanti.

Os três pontos são essenciais para os objetivos do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ao final da 30ª rodada, o Tricolor ocupava a 13ª colocação, ou seja, o limbo da competição. Com o resultado, o time pulou para a 11ª posição, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana.

Peça de confiança

Villasanti é um dos destaques do Grêmio, não somente na partida contra o Atlético-GO, mas também nas últimas temporadas. Titular incontestável de Renato Gaúcho, o volante também ganhou a braçadeira de capitão. Contra o Dragão, marcou o último gol da partida, aos 37 minutos do segundo tempo.

O Grêmio recebeu o Atlético-GO pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No retorno da capacidade máxima da Arena, quase 37 mil torcedores acompanharam a vitória por 3 a 1 do Tricolor. Derek abriu o placar para os visitantes, enquanto Soteldo, Pepê e Villasanti foram os responsáveis pelos gols do Grêmio.