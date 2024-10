Grêmio vence o Atlético-GO de virada na Arena

Soteldo marcou um dos gols da vitória do Grêmio em cima do Atlético-GO (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 26/10/2024 - 18:29 • Porto Alegre (RS) • Atualizada em 26/10/2024 - 19:39

O Grêmio venceu o Atlético-GO por 3 a 1 na tarde deste sábado (26) em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derek abriu o placar para o Dragão, enquanto Soteldo, Pepê e Villasanti marcaram para o Tricolor. A partida marcou o retorno da capacidade máxima da Arena.

Com o resultado, o Grêmio sobe duas posições e retorna à zona de classificação para a Sul-Americana. Com 38 pontos conquistados, o Tricolor ocupa a 11ª colocação. Já o Atlético-GO permanece na lanterna, com 22 pontos.

Arena volta a operar com capacidade máxima



Um dos destaques da partida ficou fora de campo. A Arena do Grêmio, fortemente afetada pelas enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul, voltou a operar com capacidade máxima 175 dias após o último jogo. A torcida aproveitou e compareceu em peso. Foram 36.959 torcedores presentes no confronto.

Como foi a partida



O Grêmio teve o amplo domínio do primeiro tempo, entretanto, foi o Atlético-GO que abriu o placar na Arena. Aos 25 minutos, Jemerson derrubou Gabriel Baralhas dentro da área e a árbitra Edina Alves Batista prontamente assinalou a penalidade. Na batida, Marchesín chegou a defender, mas Derek aproveita o rebote e marcou o gol do Dragão. Em busca do empate, o Grêmio seguiu pressionando e, aos 39, obteve resultado. Após a bola atravessar a área, sobrou nos pés de Soteldo, que limpou a jogada e chutou para dentro do gol, empatando o jogo antes do intervalo.

Soteldo marcou o gol de empate do Grêmio em cima do Atlético-GO (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Tricolor voltou para a etapa final em busca dos três pontos. Com pouco mais de 10 minutos em campo, Aravena encontrou Pepê livre, que bateu de primeira de fora da área e virou o placar para o Grêmio. Os mandantes seguiram pressionando e, aos 37, ampliaram a vantagem com Villasanti.

O que vem por aí



O Grêmio terá a semana cheia para treinar e volta a campo somente no próximo sábado (2), quando enfrenta o Fluminense, às 21h, no Maracanã. Já o Atlético-GO terá mais tempo, já que encara o Atlético-MG, na quarta-feira (6), às 21h, no Antônio Accioly.

Ficha Técnica

GRÊMIO 3 X 1 ATLÉTICO-GO

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



Data e Horário: sábado, 26 de outubro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Gol: Derek, 23'1ºT (0-1); Soteldo, 39'1ºT (1-1), Pepê, 13'2ºT (2-1) e Villasanti 37'2ºT (3-1)

ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Ronald); Monsalve (Edenilson), Soteldo (Pavón), Aravena (Cristaldo); Braithwaite (Arezo). Treinador: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão (Shaylon); Roni, Baralhas e Rhaldney (Lacava), Alejo Cruz, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando (Janderson). Treinador: Umberto Louzer.

Arbitragem



Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)