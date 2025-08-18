A semana do Grêmio começou com a chegada de reforço em Porto Alegre. O lateral direito, Marcos Rocha, de 36 anos, que já se despediu do Palmeiras, desembarcou no início da tarde desta segunda-feira (18) no Aeroporto Salgado Filho. Ele passará por exames médicos para, se aprovado, assinar contrato com o Tricolor Gaúcho até o final de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Feliz, estou bem feliz. Agora fazer os exames e vamos ver o que vai dar. Tá bom? Depois eu falo com todo mundo — disse, brevemente, o lateral aos repórteres presentes no aeroporto.

Marcos Rocha se despediu do Palmeiras após mais de sete anos e 12 títulos

Marcos Rocha estava desde 2018 no Palmeiras. Em sete temporadas e meia, o lateral direito conquistou 12 títulos com o Verdão, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. Foram 346 jogos, com nove gols e 40 assistências.

continua após a publicidade

— Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família. Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Obrigado por tudo e por tanto! — escreveu o lateral, em postagem no Instagram.

Outros dois reforços são esperados nesta semana em Porto Alegre

Além de Marcos Rocha, outros dois jogadores devem chegar nesta semana em Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio. São eles os volantes Erick Noriega, de 23 anos, que chorou após sua última partida pelo Alianza Lima-PER, e Arthur, de 29, que deixa a Juventus, da Itália, para retornar ao Tricolor Gaúcho.