Escrito por Julia Brasil • Publicada em 28/10/2024 - 11:29 • Porto Alegre (RS)

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, ousou para encarar o Atlético-GO na tarde de sábado (26) e obteve resultado. Com um time mais ofensivo, Soteldo ganhou a vaga no time titular e foi o destaque da partida, com direito a gol marcado.

Reserva nas últimas partidas, o ponta esquerda foi promovido ao time titular diante do Atlético-GO. Renato apostou em uma equipe mais ofensiva para encarar o lanterna da competição em casa. Soteldo ganhou a vaga de Edenilson. Após a partida, o técnico rasgou elogios ao jogador e falou sobre a permanência dele no Grêmio.

- Aí tem que ver a parte financeira do clube, aí é um problema da diretoria. Por que eu gosto dele? Porquê ele joga para caramba. Ele é abusado, eu gosto desse tipo de jogador, que vai para dentro. É um cara que cria muitas oportunidades para a gente. Não é fácil trabalhar com esse cara, mas eu sei como trabalhar com ele. Se ele tivesse 1,80, nem o exército do Maduro seguraria ele. Mas eu dou carinho, sei com agir, o trabalho que ele dá durante a semana, para o adversário dá o dobro.

Veja os números contra o Atlético-GO:

1 gol

2 finalizações (1 no gol)

3 passes decisivos (1° do jogo!)

5/6 dribles certos (1° do jogo!)

2 faltas sofridas (!)

Após um dia de folga, o Grêmio se reapresenta na tarde desta segunda-feira (28). O Tricolor inicia a preparação para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro e para a sequência dura que terá pela frente. Na próxima rodada, encara o Fluminense e após o Palmeiras. Os dois jogos serão fora de casa.