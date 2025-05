A divulgação da lista de relacionados do Grêmio para enfrentar o Godoy Cruz-ARG, nesta terça-feira (13), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, trouxe como surpresa a ausência de Cristaldo. Inicialmente, especulou-se que poderia ser uma opção técnica de Mano Menezes. Ou, até, que o meia argentino estaria sendo negociado com outro clube. Porém, conforme apurado pelo Lance!, desconforto muscular faz com que o camisa 10 seja desfalque do Tricolor Gaúcho nessa importante partida pela competição continental.

A informação foi confirmada, pouco depois, pelo Grêmio. Em nota, divulgada via assessoria de imprensa, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Tricolor Gaúcho informa que "o meia Franco Cristaldo relatou fadiga muscular nos últimos dias, sendo então optado por preservá-lo da partida dessa noite, contra o Godoy Cruz. O atleta realiza tratamento em dois turnos na fisioterapia, hoje, e será reavaliado novamente amanhã".

Vice-líder em gols e assistências do Grêmio nas últimas duas temporadas, Cristaldo vive crise técnica. O meia está há 15 jogos sem participar de gol com a camiseta gremista. Ele ficou no banco de reservas, mas sequer foi utilizado no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (10), na Arena do Grêmio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Nathan 'Pescador' e Monsalve são as opções de Mano

De forma surpreendente, Nathan 'Pescador' foi o meia titular do Tricolor Gaúcho diante do Massa Bruta. Mas Monsalve entrou bem em seu lugar aos 14 minutos do segundo tempo, e se credencia para iniciar o confronto desta noite com o Godoy Cruz.