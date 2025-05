Pela primeira vez, Braithwaite e Arezo iniciarão juntos uma partida pelo Grêmio. A dupla está escalada para o jogo contra o Godoy Cruz, nesta terça-feira (13), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Mas essa não é a única novidade no time de Mano Menezes. Na lateral direita, João Pedro volta a ser titular no lugar de Igor Serrote. Na lateral esquerda, como Marlon não está inscrito nesta etapa da Sul-Americana, Lucas Esteves começará o jogo.

Por fim, no meio-campo, Ronald e Monsalve, que entraram no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, entram nos lugares de Camilo e Nathan 'Pescador'. O Tricolor Gaúcho está escalado com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ronald, Dodi e Monsalve; Cristian Olivera, Braithwaite e Arezo.

Desfalque de última hora do Grêmio para essa partida, que vale a liderança do Grupo D da Sul-Americana, é Cristaldo. O meia argentino sentiu desconforto muscular e sequer foi relacionado.

Escalação Godoy Cruz

O Godoy Cruz também está escalado pelo técnico Emerson Panigutti. O time de Mendoza irá a campo para Petroli; Arce, Funes, Quiroz e Meli; Poggi, Abrego e Andino; Auzmendi, Barrea e Altamira.