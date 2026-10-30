Alvo do Vasco, Carlos Vinícius se pronuncia sobre possível saída do Grêmio: 'Vejo isso normal'
Atacante tem contrato com o Tricolor até dezembro e pode assinar pré-contrato com outra equipe
O atacante Carlos Vinícius comentou sobre as especulações envolvendo seu futuro e o interesse de outros clubes, entre eles o Vasco. Atualmente no Grêmio, o centroavante tem vínculo com a equipe gaúcha até 31 de dezembro e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.
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Em declaração após a vitória do time gaúcho contra o Athletico-PR, o jogador tratou com naturalidade as notícias sobre uma possível saída, mas deixou claro que seu foco permanece no Grêmio até o fim da temporada.
- Semana passada foi clube X (especulado), essa semana outro, vai assim até o fim. Meu contrato acaba no fim do ano, vejo isso normal, jogador pode assinar pré-contrato, mas estou tranquilo com isso. Meu foco é 200% no Grêmio. Todos querem tirar o Grêmio dessa situação e passa por hoje. Estou focado até dezembro. São coisas que não controlamos - afirmou.
O Vasco acompanha a situação do atacante e trabalha para avançar em um possível acordo por pré-contrato. A possibilidade permitiria ao clube carioca contar com o jogador sem precisar pagar pela transferência ao Grêmio ao término do vínculo.
Aos 31 anos, Carlos Vinícius vive uma temporada de destaque individual. O centroavante é o principal artilheiro do Grêmio em 2026, com 21 gols marcados, sendo 11 deles no Campeonato Brasileiro.
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Desde que chegou ao clube gaúcho, o atacante soma 33 gols em 65 partidas disputadas. Apesar das especulações sobre o futuro, o jogador reforça que pretende seguir concentrado nos compromissos do Tricolor até dezembro, deixando as decisões sobre seu próximo destino para o momento oportuno.
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