Grêmio descarta contratação de Dudu: ‘não cabe no bolso’

Após a rescisão de contrato de Dudu com o Cruzeiro, na última sexta-feira (2), o Grêmio foi especulado como um possível destino do atacante. Entretanto, essa hipótese foi rechaçada por Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol gremista, em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio, no último domingo (4), após a vitória do Tricolor Gaúcho, por 1 a 0, sobre o Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

— Dudu é um grande jogador, mas não cabe no bolso do Grêmio. Vou tratar como especulação. Não tem nada com relação a esse atleta — afirmou Rossato.

Um dos motivos para a especulação era o relacionamento de Felipão, apresentado na semana passada como novo coordenador técnico do Grêmio, e Dudu. Eles trabalharam juntos no próprio Tricolor Gaúcho, em 2014, e no Palmeiras.

Relembre o que motivou a saída de Dudu do Cruzeiro

O desacordo de Dudu com o Cruzeiro veio à tona com a entrevista do jogador após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Copa Sul-Americana, no dia 25 de abril. O atacante se queixou de ter perdido a vaga no time titular a partir do jogo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão, em 13 de abril.

O técnico Leonardo Jardim, no entanto, afirmou que o problema com o jogador não foi causado pela entrevista, mas por seu comportamento dentro do grupo. Dudu foi afastado da equipe para o jogo contra o Vasco, em Uberlândia, no domingo (27), e, depois, proibido de treinar na Toca da Raposa. A decisão foi revogada no dia seguinte, mas a continuidade do atacante no Cruzeiro já estava inviabilizada.