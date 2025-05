Dirigente do Atlético-MG confirma avanço por Dudu

Neste domingo, na chegada da delegação do Atlético-MG em Caxias do Sul, o CSO do Galo, Paulo Bracks confirmou avanço na contratação de Dudu.

O dirigente do Atlético deu entrevista à Rádio Itatiaia na chegada da delegação ao hotel. Paulo Bracks confirmou que desde o momento em que Dudu rescindiu com o Cruzeiro, houve o interesse atleticano. O CSO atleticano ressalta que ainda não está fechado.

- Quando o atleta ficou livre, a gente começou uma negociação, sim, com o atleta, com o jogador, assim que ele se desvinculou do clube anterior. As negociações, elas caminharam, de certa forma, rápido, mas ainda não está fechado. A gente tem trocado documentos, ainda não tá 100%. É um atleta que nos interessou, né? Como eu disse, a partir do momento que estava livre, um movimento que nos interessou e interessou a ele também, mas ainda não temos a conclusão. Se isso acontecer nos próximos momentos, não vou falar horas nem dias, todos ficarão sabendo.

Paulo Bracks afirmou que a negociação está bem avançada, que faltam alguns poucos detalhes para Dudu ser de fato anunciado como jogador do Atlético.

- Toda negociação ela é complexa. Não é só salário tempo de contrato e comissionamento, são documentos eles estão cada dia mais complexos e às vezes a gente tem alguns pontos que precisam ser batido. Mas eu diria que a negociação está muito bem avançada, ela está caminhando muito bem e está avançada. Não são pontos principais de uma negociação, mas toda negociação pode não acontecer por detalhes, mas está muito bem encaminhado e a gente acredita sim em um desfecho positivo.

Algo que muito preocupou os atleticanos é o alto salário que Dudu recebia no Cruzeiro. Bracks despreocupou a torcida, afirmando que as cifras são muito diferentes e que encaixam no orçamento atleticano.

- Não tenha dúvida que se a gente está fazendo um movimento, independente de ser esse jogador ou outro, é dentro da nossa responsabilidade. Então se a gente faz qualquer tipo de movimentação, seja ela de um atleta livre, que é o caso, ou de algum tipo de movimentação financeira de transação onerosa, a gente só vai fazer com condição de fazer. Nesse aspecto você pode ficar despreocupado, a torcida também despreocupada, que a gente só vai fazer com os dois pés no chão. Eu não vou remeter ao contrato anterior em detalhes. Eu tenho os detalhes, mas eu te digo que é bem diferente do contrato anterior. Então nós estamos bem tranquilos.

O que sabemos

Dudu está muito próximo de se tornar jogador do Atlético. O atacante deve assinar até o fim de 2026, com a possibilidade de renovação por mais um ano, em casa de metas serem batidas.

O salário de Dudu no Cruzeiro girava próximo a R$ 2 milhões, algo que não acontecerá no Galo. O atacante topou reduzir o salário e deve receber algo em torno de R$ 1 milhão.

Cuca enxerga Dudu como um possível meia na equipe atleticana, e não pretende utilizá-lo como um ponta.