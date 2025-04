O Grêmio apresentou, no início da tarde desta terça-feira (29), Luiz Felipe Scolari, o Felipão, como novo coordenador técnico. Em entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o ex-treinador de 76 anos explicou qual será sua função, que já desempenhou no Athletico-PR, e que agora realizará no clube onde é ídolo.

— Quando conversei com o presidente, eu disse: vou tomar essa parte administrativa, e tenho que aprender também. Nunca fui, administrativamente, conhecedor de algumas coisas que preciso saber nesta área. Vou procurar auxiliar a parte de campo à medida que for solicitado, porque a parte de campo é do Mano — enfatizou Felipão, que disse ter amizade de longa data com o atual treinador do Grêmio.

Felipão garante ainda ter motivação para ajudar o Grêmio

Ao longo da extensa carreira, Felipão acumulou diversos títulos importantes, inclusive no próprio Tricolor Gaúcho, na década de 1990. Ainda assim, apesar de não ter mais o desejo de ser treinador, ele garantiu ter fome de mais conquistas.

— Se eu sentar aqui e não quiser mais nada, eu teria que morrer. Todo dia a gente tem que levantar com vontade muito grande e buscar alguma coisa diferente. Uma vez me disseram, ‘Felipe, tu já foi campeão mundial, agora pode parar’. Não interessa se foi campeão mundial, já passou. O que me motiva a estar aqui é que fui beneficiado na minha vida por ser gremista. Acredito que posso ajudar o Grêmio. — afirmou.

Ainda nesta terça-feira (29), Felipão viaja para Maceió (AL), onde se soma à delegação do Grêmio que se prepara para enfrentar o CSA, nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Porém, isso não será praxe para o novo coordenador técnico tricolor: ele revelou que não viajará em mais da metade dos jogos fora de casa.