Em jogo de baixo nível técnico, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, na noite desta quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. A partida foi válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Com o empate, o Grêmio segue na vice-liderança do Grupo D, agora com oito pontos — dois a menos que o líder Godoy Cruz-ARG. Já o Atlético Grau somou seu segundo ponto e subiu para a terceira colocação, à frente do Sportivo Luqueño-PAR, que tem um.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, a única chance do Grêmio surgiu de erro de passe na defesa do Atlético Grau, aos 11 minutos. A bola sobrou limpa para Arezo, que, cara a cara com o goleiro Álvarez, chutou torto e fraco.

continua após a publicidade

Explorando os contra-ataques, o Atlético Grau levou perigo ao gol do Grêmio em três oportunidades. Aos 17, após cruzamento da direita, a bola passou por todo mundo. Dois minutos depois, Franco pegou sobra de escanteio e arriscou de fora da área, em chute desviado que passou à direita do gol de Volpi. E na melhor chance, aos 36, Sandoval cruzou rasante da direita, e Bandiera acertou a trave.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com Cristian Olivera, preservado do início do jogo, no lugar do improvisado Luan Cândido. Após cruzamentos nos primeiros minutos, o Tricolor Gaúcho finalmente fez Álvarez sujar o uniforme. Aos sete, o ponta uruguaio finalizou de fora da área, para defesa firme do goleiro peruano.

continua após a publicidade

Sem criatividade por baixo, o Grêmio apelou para os cruzamentos. Aos 30, Igor Serrote levantou, e Arezo cabeceou à direita do gol. Aos 35, Lucas Esteves foi quem cruzou, e o centroavante uruguaio novamente testou para fora.

O que vem por aí

Na próxima rodada, o Grêmio tem confronto direto pela liderança do Grupo D da Sul-Americana com o Godoy Cruz. A partida está marcada para terça-feira (13), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre–RS. Antes disso, no sábado (10), às 18h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO GRAU-PER 0 X 0 GRÊMIO

4ª RODADA DA FASE DE GRUPOS – COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 7 de maio de 2025, 21h30min (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

🥅 Gols: xxx

🟨 Cartões amarelos: Rojas e Vásquez (A); Jemerson (G).

🟥 Cartões vermelhos: xxx

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO GRAU-PER (Técnico: Ángel Comizzo)

Álvarez; Rojas (Reyes), Tapia, Franco e Bolívar; Guarderas, Vidarte, Rostaing e Vilca; Bandiera (Vásquez) e Sandoval (Olivares).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Cuéllar (Ronald); Alysson (André Henrique), Cristaldo (Monsalve) e Luan Cândido (Cristian Olivera); Arezo.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Burgos (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

4️⃣ Quarto árbitro: Andres Cunha (URU)