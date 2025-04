Após afirmar que a metodologia dos treinadores vindos de outros países da América Latina não serve para a realidade do futebol brasileiro, Mano Menezes voltou a criticar o trabalho de Gustavo Quinteros, seu antecessor no Grêmio. A declaração aconteceu na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Vitória, na noite de domingo (27), no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Ao citar o caso de Jemerson, que foi muito criticado no empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, na última quinta-feira (24), na Argentina, pela Copa Sul-Americana, mas se redimiu ao marcar o gol de abertura do placar diante do Vitória, Mano defendeu os jogadores do elenco gremista. Para o treinador, o modelo de jogo de Quinteros não favorecia os atletas.

— Não vamos resolver nossos problemas apontando dedo para esse ou aquele. Quando o time estiver melhor, todos vão estar melhor. Muito deles sofreram, porque certas coisas... talvez não era de acordo com a característica ideal deles o que estava sendo feito. Se ideia for boa, se trabalharmos bem, com consciência, todos vão ter capacidade de ajudar, fazer sua parte bem feita, como foi hoje — disse.

continua após a publicidade

Quinteros cabisbaixo durante a derrota do Grêmio para o Flamengo. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mano Menezes quer recuperar jogadores no Grêmio

Mano pretende recuperar alguns jogadores que estavam em baixa sob o comando de Quinteros no Grêmio. É o caso de Cristaldo, que voltou a ser titular no empate com o Vitória. Nathan 'Pescador', que não atuava desde 29 de janeiro, na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon, pelo Campeonato Gaúcho, entrou no segundo tempo da partida em Salvador.