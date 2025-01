Por onde anda Jardiel, artilheiro da Copinha de 2024 pelo Grêmio?

Jardiel foi o grande nome da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, a Copinha. Atuando pelo Grêmio, o jovem atacante destacou-se ao longo da competição, marcando gols decisivos e demonstrando uma maturidade impressionante para a idade. Seu desempenho o colocou como o artilheiro do torneio, atraindo os holofotes e aumentando as expectativas em relação ao seu futuro no futebol profissional. O Lance! te conta por onde anda Jardiel.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A campanha de Jardiel na Copinha foi marcante. O jogador mostrou habilidade técnica, agilidade e um incrível faro de gol, características que o tornaram uma das maiores promessas da base gremista nos últimos anos. Durante o torneio, ele marcou 9 gols em partidas importantes, liderou a linha ofensiva e ajudou sua equipe a avançar nas fases eliminatórias.

Sua atuação chamou a atenção não apenas dos torcedores do Grêmio, mas também de especialistas em categorias de base, que destacaram sua capacidade de se posicionar em campo e sua frieza nas finalizações. Jardiel rapidamente se tornou um dos principais assuntos entre os fãs de futebol que acompanham a Copinha.

continua após a publicidade

Logo após o término do torneio, Jardiel foi promovido ao elenco principal do Grêmio. Apesar do salto em sua carreira, a adaptação ao futebol profissional é sempre desafiadora. Ainda assim, o atacante continuou mostrando determinação e comprometimento para conquistar seu espaço no competitivo time principal do Tricolor Gaúcho.

Por onde anda Jardiel?

Atualmente, Jardiel permanece vinculado ao Grêmio, onde continua desenvolvendo seu futebol e acumulando experiência. Ele tem sido observado de perto pela comissão técnica, que acredita em seu potencial para se tornar uma peça importante no elenco principal. Sua trajetória é acompanhada com expectativa pelos torcedores, que esperam vê-lo brilhar em competições maiores.

continua após a publicidade

O Grêmio, conhecido por revelar grandes talentos, como Ronaldinho Gaúcho e Everton Cebolinha, vê em Jardiel mais um exemplo da força de sua base. Com apenas 19 anos, o jovem atacante trabalha para transformar seu promissor início de carreira em uma história de sucesso no futebol profissional.

Para 2025, o planejamento do clube inclui oferecer mais oportunidades para Jardiel em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de competições estaduais. A ideia é que ele ganhe minutos em campo e se consolide como uma opção confiável no setor ofensivo do time.

Clubes da carreira

2024 – Grêmio