Mercada da Bola: Villasanti recebe sondagens para deixar o Grêmio

O Grêmio pode perder um dos seus principais jogadores nesta temporada. Villasanti está na mira do Palmeiras e a informação foi confirmada pelo empresário do jogador. Em entrevista para o programa “La Gran Jugada”, Renato Bittar revelou conversas com o clube paulista.

A negociação é tratada com dificuldade, visto que o Grêmio não abre mão de 15 milhões de euros (R$ 94,8 milhões, na cotação atual) para negociar Villasanti. Até o momento, não houve uma proposta oficial, mas há conversas, como relatou Bittar.

- Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico (Gustavo Quinteros) pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno. Mas vamos fazer tudo que for necessário (para um acordo). Essa é mais uma conquista do talento paraguaio, outro motivo de orgulho nacional: um paraguaio sendo capitão de um time tão importante como o Grêmio. - revelou o empresário.

Villasanti é uma das peças fundamentais para o Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Villasanti é destaque do Grêmio

Bittar também destacou a importância do jogador para o clube gaúcho, visto que é o atual capitão da equipe. No Grêmio desde 2021, Villasanti não demorou muito para cair nas graças da torcida. Só em 2024, ele disputou 49 jogos, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas. Pela seleção paraguaia, participou de 12 partidas, balançou a rede quatro vezes e deu quatro passes a gol.

Ainda no último ano, o volante teve seu vínculo ampliado com o Tricolor. O novo contrato de Villasanti é até dezembro de 2027. A negociação contou também com um aumento salarial e uma valorização ao atleta.