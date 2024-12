Seu clube na Copinha: Grêmio busca o título inédito da competição

O Grêmio inicia a sua trajetória na Copa São Paulo com um objetivo muito claro: conquistar o título inédito da competição. Apesar de, todos os anos, lançar jogadores da base para o futebol profissional, o Tricolor ainda não levantou a taça da Copinha.

continua após a publicidade

➡️Copinha 2025: quando começa, grupos e jogos da edição

Grêmio busca primeiro título da competição (Foto: Renan Jardim/Grêmio)

Para isso, o Grêmio passou por uma reformulação. Neste mês, o Tricolor anunciou a chegada de Fabiano Daitx para o ser o novo técnico da equipe. Experiente e bom conhecedor do futebol gaúcho, Maninho chega para comandar o time na Copinha.

O Grêmio tem tradição em lançar jovens ao futebol profissional, mas nunca venceu a Copinha. O Tricolor já foi vice-campeão em duas oportunidades - em uma delas, perdeu para o maior rival, o Internacional.

continua após a publicidade

Neste ano, o Grêmio ficará no Grupo 21, sediado em Guaratinguetá. Sua estreia está marcada para o dia 5, quando enfrenta o Vitória da Conquista, da Bahia. Na segunda rodada o Tricolor joga contra o Porto Vitória, do Espírito Santo e encerra a fase de grupos diante do Atlético Guaratinguetá, de São Paulo. Os jogos serão disputados no Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite.

Cuiabano, campeão com o Botafogo, e Gustavo Martins, zagueiro da equipe profissional do Tricolor, foram revelados na Copinha (Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA)

De olho neles

Com apenas 16 anos, Gabriel Mec é uma das principais promessas da base do Grêmio nos últimos anos. O meia-atacante despertou interesse do Chelsea, da Inglaterra, e tem Neymar Pai como um de seus empresários. Essa será a primeira Copa São Paulo de Mec.

continua após a publicidade

A torcida gremista também fica de olho em Igor Serrote. O lateral-direito já foi promovido ao elenco principal nesta temporada em algumas oportunidades e, inclusive, foi titular contra o Atlético-MG. O jovem, assim como Mec, é uma das promessas da base e tem de tudo para garantir sua vaga entre os profissionais ainda neste ano.

Gabriel Mec é um dos destaques do Grêmio na Copinha (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)

Lista de jogadores do Grêmio na Copinha

Goleiros: Guilherme Leal, João Victor, Mateus Bertolo e Ygor



Zagueiros: João Lima, Luis Eduardo, Murilo Tramontini, Nathan e Viery



Laterais: Cristiano, Fernandinho, Igor, José Guilherme, Pedro Gabriel e Wesley Costa



Meio-campistas: Araújo, Hiago, Jeferson, Kaick, Riquelme, Smiley, Tiago e Zortea



Atacantes: Alysson, Gabriel Mec, Gabriel Passos, Guga, Jardiel, Kevin e Lian

Tabela do Grêmio na Copinha 2025

1ª rodada: Grêmio x Vitória da Conquista-BA - 05/01, às 15h

Transmissão: YouTube Paulistão

2ª rodada: Grêmio x Porto Vitória-ES - 08/01 - às 15h

Transmissão: YouTube Paulistão