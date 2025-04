Grêmio anuncia Luiz Felipe Scolari para assumir cargo no clube

O Grêmio anunciou na noite desta sexta-feira (25) o ex-treinador Luiz Felipe Scolari como novo coordenador técnico do clube. Ele se junta a outro comandante icônico do Tricolor gaúcho, Mano Menezes, que acabou de assumir como treinador.

Ídolo gremista desde os anos 90, quando comandou o time nos títulos da Copa do Brasil (1994), Copa Libertadores (1995) e Campeonato Brasileiro (1996), "Felipão" assume o cargo pela primeira vez no clube que o fez despontar como treinador. Ele retornou ao comando do Grêmio em 2014, saindo em 2015, quando ajudou a montar a equipe que conquistaria o título da Copa do Brasil de 2016.

A última passagem dele como comandante gremista foi em 2021. Como coordenador técnico, ele só havia assumido no Athletico-PR, em 2022, quando ajudou o Furacão a conquistar o título paranaense invicto no ano seguinte.

Em sua carreira como treinador, Felipão tem como maior conquista a Copa do Mundo de 2022 pela Seleção Brasileira, o quinto e último título mundial do Brasil. Ele voltou à Seleção para a Copa de 2014, no Brasil, onde acabou marcado junto com a equipe pela goleada de 7 a 1 sofrida nas semifinais para a Alemanha — nesta ocasião, acabou ficando na quarta posição.

Scolari teve passagem marcante em Portugal

Entre 2003 e 2008, Scolari esteve no comando da seleção de Portugal, comandando a equipe lusa na campanha vice-campeã da Eurocopa de 2004 (perdendo para a Grécia na decisão) e na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, quando terminou na quarta posição. Tem passagens por times estrangeiros, como Chelsea (Inglaterra), Bunyodkor (Turquia) e Guangzhiu Evergrande (China).

No Brasil, além do Grêmio, comandou o Palmeiras, onde foi campeão brasileiro (2018), da Libertadores (1999) e da Copa do Brasil (1998 e 2012, em segunda passagem), o Cruzeiro, o Athletico-PR e o Atlético-MG, onde chegou a abandonar a aposentadoria como treinador para assumir a equipe, em 2023.