De onde vem o dinheiro do Grêmio? Veja principais receitas

O Grêmio divulgou seu balanço financeiro referente ao ano de 2024 e revelou números robustos de arrecadação, mesmo diante dos desafios enfrentados com as enchentes que afetaram Porto Alegre e a Arena. No total, o clube registrou uma receita bruta de aproximadamente R$ 513 milhões, com diversas fontes contribuindo para o caixa tricolor.

A maior fatia veio da receita de transmissão, que rendeu R$ 178,6 milhões ao Grêmio — valor impulsionado pelos direitos de TV de competições nacionais e internacionais.

💰 Principais fontes de receita do Grêmio

Veja abaixo os destaques da arrecadação gremista em 2024:

📺 Receita de Transmissão – R$ 178,6 milhões

⚽ Negociação de Atletas – R$ 105,3 milhões

🏟️ Receitas Patrimoniais (alugueis, cessão de uso etc.) – R$ 99 milhões

📢 Receitas Publicitárias – R$ 65,3 milhões

🛍️ Vendas na GrêmioMania (loja oficial) – R$ 22,1 milhões

💼 Luvas Contratuais – R$ 17,7 milhões

🎟️ Receitas de Jogos (bilheteria) – R$ 12 milhões

👕 Royalties de marca – R$ 11,7 milhões

🌍 Mecanismo de Solidariedade – R$ 1 milhão

📈 Equilíbrio mesmo com dificuldades

Apesar dos impactos das enchentes, que afetaram diretamente as receitas de matchday, o clube terminou o ano com superávit de R$ 43,5 milhões. A venda de jogadores e o bom desempenho nas receitas comerciais e de mídia ajudaram a compensar perdas temporárias com a Arena indisponível por meses.

O balanço reforça a importância da diversificação das fontes de receita e o papel estratégico de ativos como a loja oficial e os contratos de mídia. A expectativa da diretoria é manter o crescimento em 2025, com novos projetos e o retorno pleno da Arena.

