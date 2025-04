Grêmio pode ter retorno importante para enfrentar o Vitória

Se o Grêmio lamenta o empate cedido ao Godoy Cruz-ARG, na noite de quinta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, ao menos o técnico Mano Menezes deu uma notícia positiva na entrevista coletiva após a partida. O zagueiro Wagner Leonardo deve voltar a ficar à disposição para o jogo contra o Vitória, no próximo domingo (27), às 18h30min, no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

— Os zagueiros em termos de número é uma preocupação. Vamos ter que dosar Kannemann ali na frente. Mas já vamos ter retorno no domingo — revelou Mano.

Wagner Leonardo sofreu lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito ainda no primeiro tempo do clássico Gre-Nal 447, no último sábado (19), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto no restante da partida contra o Inter, quanto diante do Godoy Cruz, o camisa 3 foi substituído por Kannemann, que estava há mais de seis meses sem atuar.

Retorno de Wagner Leonardo é fundamental pelo aspecto técnico e numérico

Além de possibilitar descanso para argentino, o retorno de Wagner Leonardo é fundamental porque o Grêmio conta com outros dois zagueiros no departamento médico. Gustavo Martins sofreu estiramento de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito na véspera do jogo contra o Godoy Cruz, e Rodrigo Ely passou por cirurgia, na última quarta-feira (23), para reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura do menisco medial do joelho esquerdo.

Ademais, Jemerson tem sido muito criticado pela torcida gremista. O zagueiro esteve envolvido diretamente nos dois gols marcados pelo Godoy Cruz. Entretanto, por ser o único zagueiro destro à disposição de Mano, a tendência é que ele siga como titular.