Novamente, falhas de Jemerson culminaram em gols sofridos pelo Grêmio na Copa Sul-Americana. O zagueiro, que já havia errado na vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, no Paraguai, esteve envolvido diretamente no empate em 2 a 2 cedido pelo Tricolor Gaúcho ao Godoy Cruz-ARG, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

Aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio vencia por 1 a 0, Jemerson desabou na grande área após sentir um braço nas costas, de Auzmendi. O árbitro Francisco Gilabert nada marcou, e o atacante do Godoy Cruz, que havia entrado em campo pouco antes, aproveitou para cabecear por cima de Tiago Volpi e empatar.

Posteriormente, aos 41, quando o Grêmio havia retomado a dianteira, com gol de Aravena, Barrea bateu cruzado após sobra de cobrança de lateral. Ao abraçar Dupuy, Jemerson deu condição para que o atacante, que também entrou no segundo tempo, desviasse para as redes e sacramentasse o 2 a 2.

Para Mano, segundo gol foi 'culpa' de Aravena

Na entrevista coletiva após o jogo, Mano Menezes se antecipou ao repórter Filipe Kunrath, da Rádio Imortal, que citava as falhas de Jemerson. O treinador, que reestreou pelo Tricolor Gaúcho na Argentina, entende que o zagueiro errou em apenas um dos gols do Godoy Cruz

— Um está bom, não podemos direcionar para não sermos injustos — argumentou Mano.

Anteriormente, o técnico explicou que, no segundo gol, Aravena afundou na linha defensiva, o que permitiu a Barrea bater cruzado. Para Mano, esse equívoco resultou no empate dos donos da casa.