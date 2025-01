Mercado da Bola: Grêmio anuncia a contratação de Tiago Volpi

O Grêmio anunciou, na noite desta segunda-feira (27), seu novo reforço para a temporada. Trata-se do goleiro Tiago Volpi, que estava no Toluca, do México. O jogador assinou contrato de duas temporadas com a equipe gaúcha.

TIAGO VOLPI É GRÊMIO! 🇪🇪🧤 Campeão no Brasil e no México, o goleiro chega ao Tricolor com experiência, determinação e vontade de vestir o manto para defender as três cores. Boa sorte! pic.twitter.com/6S3CYNedCi — Grêmio FBPA (@Gremio) January 27, 2025

Volpi desembarcou em Porto Alegre na noite de domingo (26). Ele passou por exames médicos e clínicos para, assim, assinar contrato com o Tricolor. Aos 34 anos, o goleiro chega para brigar por posição com Gabriel Grando após a saída de Marchesín.

O goleiro já tem data para a sua apresentação: terça-feira (28), a partir das 12h30, no CT Presidente Luiz Carvalho. No mesmo dia, ele participará do treinamento, já sendo integrado ao plantel gremista.

Ainda não há uma certeza em relação a quando Volpi poderá fazer a sua estreia com a camisa do Grêmio. Ele precisa ter o seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, para poder ficar à disposição de Quinteros. A condição física não é problema, visto que estava atuando no México.

Quem é Tiago Volpi?

Tiago Volpi é velho conhecido do futebol gaúcho. O goleiro foi revelado pelo São José e atuou no Gauchão de 2010. No ano seguinte, foi emprestado ao Luverdense e, após, negociado junto ao Figueirense. Pelo time catarinense, foi titular na campanha de acesso à Série A no final de 2013.

A boa atuação rendeu a Volpi a primeira passagem fora do país. Em 2015, o goleiro defendeu o Querétaro, do México, por onde permaneceu por quatro temporadas, conquistando os títulos do Campeonato Mexicano e da Supercopa do México.

Em 2019, Volpi voltou ao Brasil, dessa vez para o São Paulo. Em 2021, o goleiro participou da conquista do Campeonato Paulista. Por lá, foram três anos e meio até ser negociado em definitivo com o Toluca, onde estava até então.