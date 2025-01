Cuellar é apresentado pelo Grêmio e fala sobre quase acerto com o Internacional

Gustavo Cuellar foi apresentado pelo Grêmio nesta segunda-feira (20), mas quase parou no outro lado da rivalidade gaúcha. Em entrevista coletiva, o volante falou sobre o quase acerto com o Internacional, em 2023.

continua após a publicidade

➡️Gustavo Cuellar revela bastidores e conversa com Quinteros antes de acerto com o Grêmio

Cuellar revelou que, de fato, teve conversas com o Internacional em 2023. O volante, todavia, entendeu que não era o momento de voltar ao Brasil. Naquela época, o colombiano estava de saída do Al-Hilal. As tratativas, porém, não avançaram e o jogador fechou com o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

- Tive conversas sim. Infelizmente, no momento não foi o que a gente queria. (...) Achamos que não era o momento de voltar para o Brasil. Respeito muito o Internacional. Quando as coisas acontecem fluidamente pra mim, na minha opinião, tudo dá certo. - revelou Cuellar.

continua após a publicidade

Gustavo Cuellar usará a camisa 6 do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em 2025, entretanto, a história foi diferente. O volante revelou que as conversas com o Grêmio fluíram rapidamente e chegaram a um acerto em questão de poucos dias. Cuellar comentou que sentiu que o ciclo na Arábia já estava se encerrando.

- Quando recebi a proposta do Grêmio tudo foi muito rápido, questão de dois, três dias a gente já estava alinhado. Fiquei muito feliz porque senti isso no meu coração. Não foi difícil tomar a decisão neste momento de voltar para um clube gigante como o Grêmio. - comentou o jogador.

continua após a publicidade

Cuellar já treina com o grupo

Em Porto Alegre desde a noite de quinta-feira (16), Gustavo Cuellar já realizou exames médicos e foi integrado ao elenco gremista. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho na quarta-feira (22), quando enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas.

Cuellar estava atuando pelo Al-Shabab e a condição física não deve ser um problema. A presença do jogador na estreia, todavia, não é garantida. Até porque o primeiro jogo será fora de casa e longe de Porto Alegre.