Grêmio começa semana completa de trabalho

Depois do 2 a 1 sobre o Juventude, sábado (22), na Arena, o elenco do Grêmio se reapresentou na segunda-feira (24), no CT Luiz Carvalho, para começar a semana completa de trabalho. Com folga de apenas um dia e cinco dias para treinar, o técnico Gustavo Quinteros deu o pontapé inicial na preparação do time para a partida de volta pela semifinal do Campeonato Gaúcho, no sábado de Carnaval (1º), às 16h30min (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na coletiva após a vitória, o comandante tricolor comemorou os primeiros cinco dias seguidos de treinos desde o começo do Estadual:

– É muito importante nesse momento. Vem muito bem para trabalharmos mais. Para tratar de movimentos táticos, para que os jogadores se conheçam melhor e façam melhor o trabalho. Também vem muito bem para descansar. Vamos ter três ou quatro dias para preparar taticamente a equipe para o jogo seguinte – disse o argentino.

Dúvida no time: Amuzu pode entrar desde o começo

A comissão técnica do Grêmio iniciou a movimentação da semana com ênfase no regenerativo. Para os atletas de linha, a primeira parte foi realizada na academia, enquanto os goleiros foram à campo sob a orientação do preparador Mateus Famer. Depois, já com os atletas no gramado, o preparador físico Hugo Roldán orientou o aquecimento com corrida e circuitos de exercícios de agilidade e salto.

No segundo momento, Quinteros reuniu o grupo e orientou uma atividade técnico em campo reduzido. A atividade foi dividida em duas partes: primeiro, troca de passes, movimentação e finalizações. Depois, repetição dos movimentos com limite de toques na bola e a presença dos goleiros.

A partir desta terça (25), todos os treinos serão realizados no período da manhã. A principal dúvida para garantir a classificação está no meio: a utilização desde o começo do jogo de Monsalve e Cristaldo. A opção para Quinteros é a entrada do belga Francis Amuzu no ataque, com a saída de um dos meias.

