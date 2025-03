Gre-Nal 445: como chegam Grêmio e Internacional ao clássico

A decisão do Campeonato Gaúcho de 2025 começa às 17h45min deste sábado (8), na Arena, com o Gre-Nal 445. Analisando as informações que obteve sobre os últimos treinos e a lista de relacionados de um dos clubes, o Lance! mostra como chegam Grêmio e Internacional ao clássico de ida. Está em disputa a chance do Tricolor conquistar seu primeiro octacampeonato, enquanto o Colorado tenta evitar que o coirmão iguale sua marca, obtida entre 1969 e 1976.

Como está o lado azul

O time do técnico Gustavo Quinteros chega à partida de ida com um desfalque importante. Titular desde que entrou na equipe, Cuéllar apresentou um edema no músculo adutor da coxa esquerda, ficando de fora do dérbi. Na frente, o argentino manteve a dúvida, ou seria mistério, de quem completará o ataque ao lado de Kike Oliveira e Braithwaite: Amuzu, Arezo ou Pavon.

Assim, o Grêmio deverá ir a campo com Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Kike Oliveira, Braithwaite e Amuzu (Arezo ou Pavon).

Gustavo Quinteros mantém mistério na formação do ataque. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Como está o lado vermelho

Enquanto isso, Roger Machado recebeu quatro boas notícias na reta final da preparação. Além da liberação de Alan Patrick, Rafael Borré e Wesley do departamento médico, o comandante colorado soube que poderá contar com Bruno Henrique, preservado em parte da semana após sentir desconforto muscular na vitória de 3 a 1 sobre o Caxias, sábado passado (1º).

Do trio que retorna do DM, o camisa 10 deve entrar desde o começo. Já os atacantes ficam como opção no banco. Assim, o Internacional jogar com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Valencia.

O jogo de volta, o Gre-Nal 446, já tem horário. O enfrentamento será às 16h do próximo domingo (16), no estádio Beira-Rio.