Gre-Nal 445: Federação Gaúcha escala arbitragem de fora

O Internacional pressionou. O Grêmio não disse não. E a Federação Gaúcha de Futebol escalou arbitragem de fora do Rio Grande do Sul para o Gre-Nal 445, o primeiro das finais do Estadual. O escolhido foi o árbitro FIFA de Santa Catarina Ramon Abatti Abel. A partida está marcada para as 17h45min (de Brasília) deste sábado (8), na Arena.

Seus auxiliares também serão FIFA e não gaúchos: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Bruno Boschillia (PR). Como nos jogos de volta da semifinal, o VAR será igualmente “estrangeiro”, ficando a cargo de Daiane Muniz (Fifa-MS).

Polêmicas levaram à decisão da FGF

Polêmicas nas fases anteriores do Gauchão, tanto no campo e como no vídeo, motivaram críticas dos dois lados. As direções da dupla consideram que seus clubes foram prejudicados durante a competição e, por isso, desejavam a mudança.

O último clássico apitado por um "não-gaúcho" aconteceu há mais de quatro décadas. Em novembro de 1981, no primeiro turno do octogonal final, o Internacional venceu o Grêmio por 2 a 1, no Beira-Rio, com o carioca José Roberto Wright no apito.

Áudio da semifinal Juventude e Gauchão

O Conselho Estadual de Arbitragem divulgou o áudio da conversa entre os árbitros para a validação do gol do Grêmio contra o Juventude, no sábado passado (1º) que levou a definição da vaga para os pênaltis. No diálogo entre Anderson Daronco e o árbitro de vídeo Caio Max Vieira, ambos concordam com a marcação do gol. Em comunicado oficial, o time da Serra manifestou "contrariedade e indignação" com os critérios de avaliação da equipe de arbitragem.

