Gre-Nal 445: as alternativas do Grêmio para o clássico

Ao final semana inteira de trabalhos antes do Gre-Nal 445, o técnico Gustavo Quinteros testou todas as alternativas do Grêmio para o clássico. E o time está praticamente definido, mesmo que tenha perdido um titular importante e uma das opções para o ataque para o confronto das 17h45min (de Brasília) deste sábado (8), na Arena.

Na quinta-feira (6), o problema principal surgiu. O volante Cuéllar relatou um desconforto após as atividades o CT Luiz Carvalho. A avaliação apontou um edema no músculo adutor da coxa esquerda. O candidato a entrar no seu lugar é Camilo, que vem deixando boa impressão na comissão técnica pelo rendimento nas atividades e nas oportunidades recebidas.

Quem joga e quem fica no banco

Na frente, as opções, que geram dúvida ou são apenas mistério para enganar o coirmão, surge na meia e na extrema esquerda. No meio-campo, Cristaldo e Monsalve disputam a vaga de armador. Já na frente, o técnico argentino tem à sua disposição às voltas de Arezo, Amuzu e Pavon – Aravena ficou de fora dos relacionados. Um dos três deve completar o setor ofensivo ao lado de Kike Oliveira e Braithwaite.

No começo da tarde desta sexta-feira (7), o Tricolor Gaúcho divulgou o grupo que entrou em concentração. São eles os goleiros Gabriel Grando e Tiago Volpi; os defensores Gustavo Martins, Igor, João Lucas, João Pedro, Luan Cândido, Lucas Esteves, Natã, Viery e Wagner Leonardo; os meio-campistas Camilo, Villasanti, Dodi, Edenílson, Cristaldo e Monsalve; e os atacantes Amuzu, André Henrique, Arezo, Braithwaite, Kike Oliveira, Gabriel Mec e Pavon.

Dessa forma, Quinteros deve mandar o Grêmio a campo com: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Kike Oliveira, Braithwaite e Amuzu (Arezo ou Pavon).

O clássico está marcado para as 17h45min (de Brasília) deste sábado (8), na Arena. A partida de volta da decisão acontece às 16h do domingo seguinte (16), no Beira-Rio.