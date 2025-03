Gre-Nal 445: as alternativas do Internacional para o clássico

Os últimos preparativos do técnico Roger Machado para o Gre-Nal 445 aconteceram na manhã desta sexta-feira (7), no CT Parque Gigante. Ao que tudo indica, são boas as alternativas do Internacional para o clássico. Se começou a semana com a possibilidade de mais um afastamento por lesão, o grupo fecha o período de treinamentos com o retorno de todos os jogadores que iniciaram a temporada à disposição.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ou seja, Bruno Henrique deixou ser dúvida, ao mesmo tempo em que Alan Patrick, Rafael Borré e Wesley deixaram o departamento médico e estão aptos para jogar o Gre-Nal. Além deles, o comandante colorado poderá contar com Thiago Maia, que ficará no Beira-Rio, após negociação frustrada para voltar ao Santos.

Quem joga, quem fica no banco

Dos cinco nomes, dois entrarão desde o começo da partida de ida da final do Estadual. São os casos de Bruno Henrique, que passou a semana fazendo trabalhos físicos após sentir nos 3 a 1 sobre o Caxias, e Alan Patrick, totalmente recuperado da entorse no tornozelo direito. O camisa 10 trabalhou com bola na quinta-feira (7) e está praticamente escalado.

continua após a publicidade

Já os outros três devem ficar no banco, à disposição de Roger Machado. Thiago Maia ficou parado cerca de dez dias, enquanto conversava com o Peixe. Como Bruno Henrique entrou bem no seu lugar, deve permanecer no time titular. Wesley e Borré devem ficar na casamata porque Carbonero e Enner Valencia agradaram desde que assumiram as posições.

Dessa forma, o Internacional deve começar o jogo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Valencia.

continua após a publicidade

O clássico está marcado para as 17h45min (de Brasília) deste sábado (8), na Arena. A partida de volta da decisão acontece às 16h do domingo seguinte (16), no Beira-Rio.