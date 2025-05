Por que jogo com o Godoy Cruz é decisivo para o Grêmio

O Grêmio recebe o Godoy Cruz-ARG, nesta terça-feira (13), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS. A partida, válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, é decisiva para as pretensões do Tricolor Gaúcho não apenas na competição continental, mas na temporada.

Na vice-liderança do Grupo D da Sul-Americana, com oito pontos, o Grêmio precisa da vitória sobre o Godoy Cruz a fim de depender apenas de si para garantir a primeira colocação da chave na última rodada. Atualmente, a equipe argentina lidera, com dez pontos.

Na última rodada, no dia 29 de maio, às 19h, o Grêmio recebe o Sportivo Luqueño-PAR, lanterna do grupo, com apenas um ponto. O problema é que, no mesmo dia e horário, o Godoy Cruz também joga em casa, contra o Atlético Grau-PER, que está na terceira colocação, com dois pontos.

Segundo lugar implica risco de eliminação precoce e calendário apertado

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo passa diretamente para as oitavas de final. O segundo disputará repescagem contra um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores.

Além do risco de ser eliminado e sequer chegar aos mata-matas, efetivamente falando, da Sul-Americana, a participação na repescagem, que está marcada para as semanas dos dias 16 de 23 de julho, apertaria ainda mais o já atribulado calendário tricolor. O técnico Mano Menezes, inclusive, tem se queixado do pouco tempo para treinar desde que retornou ao Grêmio.